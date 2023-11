Marconi in mezzo ai fedeli per la visita pastorale

Visita pastorale oggi a Recanati del vescovo Nazzareno Marconi, che concelebrerà la messa delle ore 11 al Duomo. Alle 15, poi, presenzierà al Consiglio pastorale e a quello degli Affari economici delle parrocchie del centro storico. Il ricco calendario di appuntamenti, che è iniziato venerdì scorso con una veglia di preghiera nella chiesa di san Francesco, prevede per domani l’incontro con i catechisti, i genitori e gli operatori pastorali nella chiesa di Montemorello, domenica prossima quello con gli operatori della carità, terzo settore e mondo del lavoro, mentre martedì 28 al Duomo sarà la volta dei gruppi, movimenti e associazioni che operano sul territorio, Infine lunedì 11 dicembre l’incontro con gli animatori della Pastorale giovanile e gli insegnanti di religione a scuola nella chiesa di Cristo Redentore. Il vescovo, però, non si lascerà sfuggire l’occasione anche di una visita ai malati e agli anziani: giovedì alle ore 14,30 salirà prima all’ospedale e poi alla Rsa e alla casa di riposo di via XX settembre. La visita si concluderà domenica 3 dicembre con la celebrazione della messa alle ore 11 al Duomo e alle ore 21 con la veglia di preghiera, in occasione della Giornata diocesana della gioventù, nella rinnovata chiesa di Cristo Redentore a Villa Teresa.