Marconi: "Serve maggiore collaborazione tra le parrocchie"

Presentata la nuova lettera pastorale del vescovo Nazzareno Marconi, ieri nella cattedrale dei santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata, scritta a seguito della consueta visita alle parrocchie della Diocesi. Titolo della lettera è "La realtà è superiore all’idea", che riprende uno dei principi inseriti da Papa Francesco nella sua "Evangelii Gaudium" del 2013.

"La visita pastorale è un momento di conoscenza e comprensione della realtà sociale, religiosa e umana delle nostre parrocchie – spiega il vescovo Marconi –. La lettera di quest’anno è un ritratto accurato di queste visite, durante le quali ho potuto rimarcare quelli che per me sono cinque difetti della chiesa locale attuale, accanto a dieci pregi su cui far leva per camminare verso il futuro. Tra le piaghe c’è la mancata capacità di vedere possibili interazioni e collaborazioni tra parrocchie, anche nella condivisione delle strutture ecclesiali, o il trasmettere la fede come modalità solita di agire e non come insegnamento volto a capire la realtà e adattarla creativamente a un mondo che cambia. O ancora, pensare una chiesa molto incentrata sulla figura del prete, senza il pensiero del quale nessuno può muoversi".

Tanti, però, i punti positivi e ben presenti nella comunità, come continua il vescovo: "Tra i punti di forza rimarcati, invece, c’è una fede popolare che non è solo devozione, ma un diffuso desiderio di preghiera; accanto a questo, sempre più vitali sono le aggregazioni laicali e della pastorale familiare, e sempre maggiore è la presenza di associazioni di volontariato e protezione civile, socioassistenziali e sociosanitarie che collaborano con le nostre parrocchie. Da non dimenticare è la vita comunitaria del nostro clero e la sua sensibilità missionaria; attenzione crescente che si può trovare anche nella passione dei laici per la lettura, lo studio e la preghiera della parola di Dio. Per finire, punto essenziale è il lavoro della Caritas diocesana e da tante parrocchie con i loro volontari, che sta passando da una generica beneficienza a una vera azione caritativa, sapiente, incisiva e integra".

Su questi ultimi punti, secondo il vescovo Marconi, la chiesa deve puntare per migliorarsi ed evolversi, diffondendo un messaggio di speranza che ben apre il periodo di Quaresima e riflette il tema del Giubileo 2025. "La speranza è essenziale – conclude –, soprattutto in un mondo dove segni e volontà di pace si scontrano con azioni che ci lasciano sospesi". La lettera integrale è scaricabile sul sito diocesimacerata.it.

