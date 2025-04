Marconi (Udc):: "Sul fine vita ennesima amenità di Matteo Ricci"

"Fra le tante amenità della campagna elettorale di Matteo Ricci l’ultima è decisamente da respingere: l’idea che il centrosinistra al governo regionale possa approvare una legge sul fine vita come ha fatto la Regione Toscana, ci spinge ancora di più ad impegnarci per il successo del centrodestra". Così Luca Marconi, coordinatore provinciale dell’Udc, dopo l’uscita dell’ex sindaco di Pesaro sulla necessità di una legge sul fine vita. "Non solo Ricci deve registrare il dissenso al suo interno (ha preso le distnze Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd, ndr), non solo constatiamo il sollevamento del mondo cattolico contro questa sgangherata proposta, ma, se sarà come quella della Toscana, risulterà offensiva anche per i normali malati. Infatti , nel recente convegno svolto a Macerata promosso dalla nostra capogruppo Antonella Fornaro, è emerso, fra le altre, che secondo la legge toscana il richiedente l’eutanasia ha diritto al completamento di tutte le analisi diagnostiche in un tempo poco superiore a un mese, quando, purtroppo, per curarsi a volte si deve attendere molto più tempo". Marconi assicura, quindi, che "l’Unione di Centro Marche si impegnerà perché nel prossimo quinquennio si proceda alla realizzazione di nuove hospice per l’assistenza ai malati terminali in un contesto più umano e familiare. Siamo per la vita e la difesa della dignità umana in qualsiasi condizione – conclude Marconi –, lontani dagli astrusi cedimenti ideologici del Pd di Matteo Ricci".