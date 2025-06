Marcorè, Barbarossa, Fabi e Tosca: "IncantoMarche" parte in quarta

Svelato il programma di IncantoMarche, il festival musicale della grande rete di RisorgiMarche. Quindici appuntamenti in undici giornate – a partire dall’11 luglio fino al 10 agosto – sui prati dell’Appennino e nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e dall’alluvione del 2022. Si parte con il format incentrato sugli incontri tra Neri Marcorè, ideatore di RisorgiMarche, e alcuni amici artisti, Luca Barbarossa, Niccolò Fabi e Tosca. Oltre ad ascoltare in acustico i loro brani più conosciuti, si potrà conoscere da vicino questi grandi musicisti che si esibiranno rispettivamente; venerdì 11 luglio Barbarossa a Castel San Pietro a San Severino, sabato 12 Fabi alla Roccaccia di San Lorenzo a Treia e domenica 13 luglio Tosca sul Monte Moscosi, tra Poggio San Vicino e Apiro. Sempre alle 18. "Saranno conversazioni in libertà dalle quali emergeranno racconti, curiosità e aneddoti – spiega Marcorè –, nella bellissima scenografia del paesaggio marchigiano". Le prime tre giornate si apriranno con le incursioni degli organetti di Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli e le loro "Marche Immaginifiche". A seguire, un percorso che unisce cantautorato, tradizione e sperimentazione: da Joe Barbieri in trio con il suo ultimo progetto "Big Bang" il 20 luglio al Castello della Rancia di Tolentino, all’appuntamento del 26 ad Arquata del Tronto (Ascoli) con il fisarmonicista Simone Zanchini e del 27 a Mogliano, al parco fluviale di Santa Croce, con un concerto che vedrà protagonista il consolidato duo Rodrigo D’Erasmo - Roberto Angelini e il nuovo progetto "Il dominio della luce". Intensa sarà la giornata del 31 luglio sul Monte Torrone di Ussita: si partirà alle 6 del mattino con un concerto all’alba del Quartetto Angelico con i musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, per chiudere nel tardo pomeriggio con la BabelNova Orchestra. Domenica 3 agosto a Muccia, concerto-escursione con un’altra combo tutta marchigiana: il trombonista Matteo Paggi, membro della formazione Fearless Five di Enrico Rava, e Matteo Stella, autentico sperimentatore lungo il sentiero della musica elettronica presenteranno "Diasilla", un progetto nato dal profondo legame con i Sibillini. Il 7 agosto al Querceto di Visso spazio a Banda Osiris, Massimo Cirri, Alessandro D’Alessandro e Marco Pastonesi con il progetto dedicato al ciclismo "W la Fuga Special"; il 9 agosto tappa del tour estivo "Nitrito" di Nada sul Monte della Croce, ad Arcevia (Ancona); infine, la giovane polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba il 10 agosto con una performance all’interno del Parco della Torricella di Belmonte Piceno.