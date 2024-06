Mare e terme per gli over 60. Le proposte tra estate e autunno

"Un’estate in vacanza con gli over 60" è l’iniziativa dedicata alla terza età proposta del periodo estivo dall’amministrazione comunale in collaborazione con il centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita". Una possibilità consiste nel servizio di trasporto verso il mare di Civitanova al mattino dal primo luglio al 19 (dal lunedì al venerdì) con partenza alle 7 dai vari punti di raccolta situazione a Corridonia, rione Beati-Grazie, zona industriale, Colbuccaro e San Claudio, con ritorno fissato alle 12.30. Sono cento i posti a disposizione, con spese di trasporto pari a 30 euro per tre settimane, le iscrizioni sono già partite e si chiuderanno il 21 giugno. Verranno concluse il 10 settembre, invece, le adesioni per l’altra iniziativa che darà la possibilità ai partecipanti di usufruire del servizio di trasporto a Tolentino fino alle Terme di Santa Lucia Terme, sempre al mattino, dal 23 settembre al 5 ottobre (dal lunedì al sabato), con partenza alle o7 dagli stessi punti di raccolta stabiliti per le vacanze al mare e rientro previsto intorno a mezzogiorno.

In questo caso saranno 50 i posti messi a disposizione con un costo di trasporto pari a 20 euro per due settimane (il pagamento del servizio potrà essere effettuato dal primo al 10 settembre a conferma dell’iscrizione). Per informazioni sarà possibile rivolgersi al centro sociale anziani "Mons. R. Vita" aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, oppure contattare il numero 0733.433400.

Diego Pierluigi