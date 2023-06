Maresciallo Maggiore Antonella Marchetti salutata a Civitanova, Michelini conferisce encomio regionale a Polizia Locale

Si è svolta ieri, a Palazzo Volpini, una cerimonia di saluto per il pensionamento del maresciallo maggiore Antonella Marchetti, agente di lungo corso della polizia locale. Lei era stata assunta nel lontano 1987, e rappresenta una sorta di memoria storica per il comando di Porto Recanati. Il sindaco Andrea Michelini ha così espresso parole di apprezzamento per il servizio prestato, sempre con impeccabile impegno. Nell’occasione, il primo cittadino ha poi conferito a tutti gli agenti, in servizio durante il particolare periodo della pandemia, un encomio regionale "per le polizie locali delle Marche per la gestione dell’emergenza dovuta al Covid-19".