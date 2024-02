Margherita Forconi presenta il suo “Dove nascono i papaveri“

Sabato alle 17 la scrittrice Margherita Forconi presenterà a Montecosaro il suo nuovo libro “Dove crescono i papaveri“ (Giaconi Editore). Quattro storie che sanno di estate, di passeggiate notturne su di un asfalto ancora bollente, di brezze fredde che solleticano pelli umide. Così la storia di Maria, che dal canto di un rondinino arriva alla ruvidezza di una lettera vergata fitta. Così la storia di Lucia, i cui occhi, da un mazzo di grano e papaveri, finiscono per posarsi su cielo infinito di stelle. Così la storia di Sara, nella quale il gusto salato delle lacrime si confonde con quello del mare. Così la storia di Bianca, che, da una scritta rossa su di un pavimento freddo, arriva a carezzare i colori tenui di un’alba. Storie nate su di un treno, cresciute nel silenzio placido delle mattine estive, maturate nella consapevolezza che la morte è parte della vita.

Storie di vita, di vita quotidiana, storie che si intrecceranno in una danza senza fine nel tentativo di tornare a respirare nonostante i vuoti, i pezzi mancanti, le cicatrici. Alla ricerca di che cosa? Di se stesse, del resto, non si cerca che questo, no? Margherita Forconi, nata il 12 marzo 2003 nelle Marche, attualmente studia Lettere Antiche all’’Università degli Studi di Padova. È già autrice del libro ’Ora che siamo soli’ (Giaconi Editore). Appuntamento alla sala consiliare del comune di Montecosaro. L’ingresso è gratuito.