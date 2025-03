Margherite in onore di Giorgia Belforte

La richiesta di piantumare margherite sul prato antistante la Biblioexpress in onore di Giorgia Belforte (nella foto) è stata inoltrata al sindaco dalla associazione Civitasvolta. Un gesto di grande affetto e riconoscenza per una donna, ambientalista e animalista, che è stata a Civitanova presidente del circolo di Legambiente ‘Sibilla Aleramo’. Si è spenta nel dicembre del 2022 a 88 anni dopo una vita spesa per portare avanti battaglie a favore della natura.

"Abbiamo chiesto – spiega l’associazione Civitasvolta – il permesso di piantare le margherite davanti alla Biblioexpress per dedicarle a Giorgia Belforte e ricordare il suo impegno a favore dell’ambiente e dei giovani. L’iniziativa sarà a nostre, effettuata nel piccolo prato antistante la struttura". L’autorizzazione del Comune e’ necessaria perché la struttura e’ di proprietà del Comune. Nella Biblioexpress Belforte faceva spesso tappa e proprio qui l’8 marzo del 2022, pochi mesi prima della sua morte, Tiziana Streppa e Lilli Marchetti di Civitasvolta decisero di premiarla per il suo instancabile impegno a favore dell’ambiente e fu questa una delle sue ultime uscite pubbliche.

l. c.