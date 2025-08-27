Margutta, viaggio nel Medioevo. Festa doppia con Borghi Aperti

Fuga dall'ateneo
27 ago 2025
DIEGO PIERLUIGI
Cronaca
Per approfondire:

Le celebrazioni per il trentennale della Margutta torneranno domani quando, alle 21, nel piazzale della chiesa di San Pietro, Paolo e Donato, andrà in scena "Popule Meus" della compagnia "Il cielo di carta", spettacolo sulla cena e passione di Castellano Castellani. Venerdì e sabato piazza del Popolo si vestirà di Medioevo. Verranno infatti allestite e teatralizzate, a cura della regista Fabiana Vivani, le ricostruzioni delle fiere, dei giochi medioevali e delle disfide tra le contrade.

Per l’occasione, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con Borghi Aperti, l’iniziativa promossa dal circuito turistico "NoiMarche". Corridonia sarà protagonista proprio con la rievocazione storica "Ludi Antiqui. La città-gioco nelle Fiere di Montolmo". Il punto di ritrovo è fissato per sabato, dalle 18 in piazzale della Vittoria da dove inizierà un viaggio alla scoperta del borgo antico tra giochi, mestieri, musiche ed ambientazioni d’altri tempi. Inoltre, alle 19 partirà la staffetta medievale: disfida tra le contrade per le vie del centro storico che toccherà anche le antiche porte della città e la serata andrà a concludersi, alle 23, con la premiazione della contrada vincitrice del palio.

Si potrà poi visitare la mostra "I volti di Montolmo" alla palazzina liberty di Corridonia, aperta fino domenica. "Un progetto – ha spiegato l’assessore al turismo di Corridonia Massimo Cesca – che promuove un turismo lento, sostenibile e di prossimità. Riteniamo importante costruire un sistema turistico integrato e attrattivo". Per informazioni: 800910531.

Diego Pierluigi

