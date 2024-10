Maria Coluccini è centenaria

Ha festeggiato le cento primavere la pollentina Maria Coluccini. Domenica il sindaco Mauro Romoli e la vicesindaco Antonella Menichelli hanno portato i saluti e gli auguri dell’intera comunità alla neocentenaria, che ha raggiunto l’importante traguardo il 14 ottobre. In tanti hanno voluto festeggiarla, tra cui il maresciallo della stazione locale Giuseppe Moretto e il parroco don Roberto Angelucci. I festeggiamenti si sono conclusi al ristorante Moulin Rouge, circondata dall’affetto della figlia Anna Rita e degli amici. "Una giornata storica per la nostra comunità – ha detto il primo cittadino –, dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli che la sua testimonianza di vita custodisce i sani valori della vita. Alla concittadina Maria ho voluto porgere a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità i migliori auguri per il raggiungimento di questo splendido traguardo".