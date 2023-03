Maria Elena Fermanelli e Biagio Liberati nuovi componenti di segreteria

Con 54 voti a favore, su proposta del segretario generale Daniele Principi, l’assemblea generale ha eletto Maria Elena Fermanelli e Biagio Liberati come componenti della Segreteria Cgil di Macerata. Maria Elena Fermanelli, 49 anni, inizia la sua militanza con la Cgil come Rsu della Clementoni Spa. Nel 2020 diventa funzionaria in aspettativa sindacale occupandosi della tutela dei lavoratori dell’artigianato e diventando referente provinciale della Categoria del settore agro-alimentare (Flai Cgil). Biagio Liberati, 43 anni, proviene dalla categoria delle comunicazioni (Slc Cgil), dove inizia il suo percorso sindacale come Rsu e rls di Poste Italiane Spa, incarico che ha ricoperto fino al 2018 quando viene chiamato a dirigere come segretario generale la categoria.