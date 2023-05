Maria Fontana Cito presenta le poesie

"Laguna d’amore": una felice raccolta di poesie – scritte a Venezia per Venezia (apprezzate dallo stesso sindaco Luigi Brugnaro) – da Maria Fontana Cito, tradotte in "venessiano" da Wally Nardini, con la supervisione di Ornella Cazzador, che ne ha curato anche la prefazione (Supernova, 10 euro), verrà presentata oggi pomeriggio alle 17 nella Sala Consiliare di Palazzo Sforza. L’autrice, che a Civitanova vive di fronte al mare, ama gustare le atmosfere del Molo, del faro e del Conero, dove il suo sguardo mira verso la Serenissima, sua città ideale, in cui soggiorna spesso, trovandovi la migliore ispirazione poetica.