"Maria, insegnante e sportiva esemplare"

"Sportiva, insegnante, fondatrice e presidente dell’Associazione Basket Tolentino, Premio Sartini per l’impegno da sempre profuso nella diffusione del basket". Questa la targa scoperta ieri pomeriggio, al taglio del nastro del campo da basket all’aperto di viale Giovanni XXIII, con l’intitolazione all’indimenticata Maria Cogoi Reggio, "la mamma della pallacanestro". I lavori di riqualificazione della struttura sportiva sono stati finanziati da Regione, Simonelli Group e Comune (costo complessivo dell’opera circa 68mila euro). "Un orgoglio per noi – hanno detto i figli Paolo (attuale presidente del Basket Tolentino) e Marco –. Nostra madre, l’"immarcabile", era una sportiva, una letterata e un’amante del verde. E questo luogo è il connubio perfetto. Vedere persone che sono arrivate da fuori regione significa che la mamma ha lasciato un segno indelebile". "Un giorno di festa e di sport – ha aggiunto la vicesindaco Alessia Pupo -, volevamo restituire questa struttura alla città. E non potevamo pensare un altro nome a cui dedicarla che a lei". Il campo, gratuito, d’inverno sarà aperto dalle 7 alle 23, d’estate fino alle 24. Presenti, oltre al presidente Coni Marche Fabio Luna, al delegato provinciale Fabio Romagnoli e al presidente regionale Fip Davide Paolini, che pure ha reso omaggio alla "professoressa" Reggio, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il senatore Elena Leonardi. Borroni ha ricordato che l’idea del restyling è partita dall’ex assessore Francesco Colosi; c’erano infatti anche rappresentanti della precedente amministrazione. Al sindaco Mauro Sclavi, che ha evidenziato il "lavoro corale", l’onore del primo canestro.

Lucia Gentili