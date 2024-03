Maria Magi racconta la vita in un condominio

È il suo primo lavoro e domenica, alle 17, sarà presentato all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia (ex S. Stefano) a Recanati: si tratta del romanzo "Storie di ogni giorno" (Giaconi Editore) della recanatese Maria Magi. Il romanzo traccia la vita di un condominio in un paese di provincia alle prese con un omicidio non risolto su cui si indaga. Una serie di storie realmente accadute nel tempo e raccontate fuori casa nelle sere d’estate "Le piccole storie narrate dalle anziane – ricorda Magi – erano la lettura, le note in fondo alla pagina della Grande Storia, scritta magari da chi la guerra l’aveva vista solo da una scrivania. Ci tengo a dire che non sono una letterata e che non ho ambizioni in merito. Sono semplicemente la signora della porta accanto, sempre aperta alla comprensione e a colloquiare".