Maria Rosa è centenaria

Giornata di grandi festeggiamenti mercoledì scorso, a Porto Recanati, per l’ex insegnante Maria Rosa Callisti, che ha raggiunto il secolo di vita. Così, nella sua casa, la neo centenaria ha spento le candeline, attorniata dalle figlie Caterina, Zelinda, Anna Maria e Rosalia che la seguono sempre con premurosa attenzione e infinito amore. Alla festa non è voluta mancare l’amministrazione comunale, presente con il sindaco Andrea Michelini e la consigliera di maggioranza Maria Teresa Zaccari, che hanno fatto visita a Maria Rosa, portandole gli auguri da parte di tutta la cittadinanza portorecanatese. Quindi, il taglio della torta e un brindisi speciale per altri di questi cento giorni per la simpatica signora che entra a far parte della speciale famiglia dei nonni centenari di tutta la cittadina.

g. g.