Mariani lascia la segreteria. Pazzaglini alla guida della Lega

Tempo di cambiamenti per la Lega di Recanati. Con il segretario uscente Benito Mariani che ha deciso di non ricandidarsi per dedicarsi al 100% al suo ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, la sezione comunale del partito avvia un percorso di riorganizzazione e rilancio. A prendere le redini in questa fase sarà il Senatore Giuliano Pazzaglini, nominato commissario pro tempore in accordo con la segreteria regionale. Un incarico che punta a rafforzare il radicamento del movimento sul territorio e a consolidare il suo peso nella politica locale. Mariani, ringraziato per l’impegno e la dedizione con cui ha guidato la sezione, lascia un’eredità importante. Ora tocca a Pazzaglini, con la sua esperienza e il suo approccio equilibrato, coordinare la squadra e guidarla verso nuovi obiettivi. "Serve unità e impegno per affrontare le sfide che ci aspettano" è il messaggio rivolto a militanti e dirigenti chiamati a sostenere con entusiasmo questa fase di transizione e a collaborare attivamente per il futuro del partito.