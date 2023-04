Mariani: "Nuova rotatoria, i soldi potevano essere spesi meglio"

"Le risorse utilizzate per la rotatoria potevano essere meglio spese e fa perdere utili spazi". È Costantino Mariani, capogruppo dell’opposizione di Castelraimondo, che interviene sui lavori in via di ultimazione della rotatoria tra la Sp361 e viale Europa. "Ci siamo sempre opposti a quest’investimento. Si tratta di un’opera finanziata solo in parte con fondi specifici (200mila euro) e che assorbe ulteriori 100mila euro derivanti da un avanzo di bilancio che avrebbe potuto essere meglio utilizzato. Inoltre complica anziché snellire il traffico nell’area, perché obbligherà coloro che provengono da San Severino a dare la precedenza ad altri veicoli e il traffico pesante, appena attraversato un incrocio, dovrà arrestarsi e ripartire in salita. Infine si tratta di un intervento invasivo realizzato in un luogo che non costituisce un nodo critico del traffico, anzi, probabilmente, vista la conformazione e la dimensione dello svincolo, ora la svolta per i mezzi più ingombranti sembra essere molto critica e difficile. Più volte abbiamo chiesto di rivedere questa ipotesi e di realizzare una valutazione complessiva e preventiva delle esigenze della circolazione nel centro, in modo da evitare clamorose contraddizioni come quella, evidente ormai a tutti, che mantiene un senso unico incomprensibile lungo Corso Italia. Noi rimaniamo a disposizione per cooperare e contribuire al miglioramento di una serie di progetti che purtroppo si stanno rivelando fortemente peggiorativi".

g. g.