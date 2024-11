Mariani si dimette da segretario della Lega

La Lega di Recanati si trova in un momento delicata organizzazione interna. Durante l’assemblea cittadina, dell’altra sera, l’argomento principale è stato l’attuale segretario Benito Mariani, leader storico del partito, che da qualche mese ricopre anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Mariani, tuttavia, non sembra destinato a restare a lungo in entrambe le cariche tanto che ha già anticipato la sua intenzione di dimettersi da segretario del partito locale – incarico che, comunque, scadeva a marzo – prima di Natale accelerando così le procedure per la sua sostituzione. Le critiche nei suoi confronti sono state numerose e dure negli ultimi tempi dagli iscritti cittadini con il principale rimprovero che avrebbe rinunciato a incarichi di Giunta, ritenuti più influenti e strategici per il partito, per la nomina a presidente del Consiglio comunale, un ruolo meno politico e più istituzionale. Mariani ha giustificato la propria decisione di dimettersi anticipatamente sottolineando che non si tratta di una questione di incompatibilità tra i due ruoli – come alcuni avevano suggerito – ma di una scelta presa con il pieno accordo dei vertici del partito nazionale.

La volontà di fare un passo indietro, secondo Mariani, è dettata dalla necessità di accelerare i tempi per una successione ordinata alla guida della Lega di Recanati. L’incontro è stato presieduto dal responsabile provinciale della Lega, Mauro Lucentini, che, stando alle voci che circolano, potrebbe assumere il ruolo di commissario cittadino del partito fino alla nomina del nuovo segretario, una figura che dovrà avere l’autorevolezza e la capacità di risolvere le attuali frizioni interne, puntando a consolidare la presenza in città della Lega in vista degli appuntamenti elettorali che, tra pochi mesi, vedranno in campo la Regione e, successivamente, la politica nazionale. Alle ultime elezioni amministrative la Lega ha raccolto il 3,45% di consensi, pari a 352 voti (candidato più votato proprio Mariani con 103 voti) mentre nel 2019 era al 14,82% con 1.669 voti (candidato più votato sempre Mariani con 147 voti).