Marijuana light in negozio: assolto Ma condannato per le piantine in casa

Era stato arrestato, dopo che i carabinieri di Camerino gli avevano sequestrato 24 piante di cannabis e tre chili di marijuana, a casa e nel negozio di Civitanova. Ma lui, il 38enne David Bastioli, ha sempre respinto l’accusa di essere uno spacciatore. Ieri è stato condannato a sei mesi di reclusione. Il 25 maggio dell’anno scorso, indagando su chi rifornisse l’entroterra di stupefacenti, i carabinieri di Camerino erano arrivati a Bastioli. Era stata fatta una perquisizione a casa sua, a Potenza Picena, con la quale erano state sequestrate dieci piante di cannabis e 946 grammi di marijuana. A quel punto i militari erano andati a controllare anche il negozio "Guerrilla garden" che aveva in società con un altro, e così avevano trovato altre 14 piante di cannabis e due chili e 380 grammi di marijuana. Bastioli aveva subito detto che quella in negozio era cannabis light, comprata regolarmente tramite canali ufficiali e tracciati; quella in casa invece era per il suo uso personale: "Non sono uno spacciatore" aveva assicurato, spiegando anche di avere condizioni economiche più che sufficienti a vivere senza bisogno di attività illecite. Nel corso del processo il civitanovese, difeso dall’avvocato Paolo Cognini, ha anche dimostrato di essere stato all’estero per due anni, e di non avere dunque tenuto sotto controllo l’attività del negozio, gestita dal socio. Ieri per lui, nell’ultima udienza in tribunale a Macerata il pm Stefano Lanari ha chiesto la condanna a due anni di reclusione. Il giudice Francesca Preziosi invece lo ha assolto per la sostanza che era nel magazzino del negozio, e per quella in casa, considerata l’ipotesi meno grave di spaccio, ha inflitto la condanna a sei mesi di reclusione e 2mila euro di multa. Bastioli potrà comunque fare appello per dimostrare le proprie ragioni.