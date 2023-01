Marijuana negli zaini degli studenti

di Gianfilippo Centanni

Nove grammi di hashish, uno spinello di 0,4 grammi, 3,9 grammi di marijuana. Questi sono i quantitativi di sostanze stupefacenti, rinvenuti durante un’operazione eseguita dai carabinieri nel quadro del progetto "Scuole sicure".

Al lavoro una pattuglia della sezione Radiomobile del Norm di Macerata e delle unità delle stazioni di Cingoli e di Appignano, in collaborazione con due unità cinofile del Nucleo dell’Arma di Pesaro, l’indagine è stata incentrata sul controllo degli studenti dell’alberghiero "Girolamo Varnelli" e del liceo classico "Giacomo Leopardi" di Cingoli, trasportati sugli autobus delle linee da Macerata e da Jesi, con capolinea alla circonvallazione di via Maurizio Carloni, in cuivengono lasciati circa 500 studenti che poi raggiungono i rispettivi istituti situati nel centro storico. In particolare, i militari hanno svolto controlli sul pullman della tratta da Jesi a Cingoli. Alla fermata dell’automezzo nella frazione Mummuiola, dov’era giunto già in ritardo rispetto all’orario previsto, un’unità cinofila con gli agenti è salita nell’interno del veicolo, procedendo a un accurato controllo con il cane che, fiutando, ha permesso di recuperare sul pavimento tra i passeggeri, l hashish e lo spinello, di cui chi li deteneva si sarebbe liberato notando l’arrivo dei militari. Ulteriori verifiche, estese anche agli zaini di alcuni giovani, hanno permesso di reperire la marijuana. Per tutti sono scattate le segnalazioni, per uso personale di sostanza stupefacente, alla Prefettura di Macerata e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Ancona. Durante la mattinata, ancora con l’apporto delle unità cinofile, gli accertamenti sono stati estesi pure ai vari siti solitamente frequentati dagli studenti (giardini pubblici, luoghi di aggregazione giovanile) completando il programma dei sopralluoghi.