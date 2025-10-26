Marinelli come San Tommaso: "Io assessore a primavera?. Finché non vedo non credo"

"Poteva andare diversamente". Della serie, bene ma non benissimo. Il consigliere regionale leghista Renzo Marinelli dovrà aspettare la prossima primavera per l’assessorato, quando ci sarà l’ampliamento della giunta da sei a otto membri. "Sono contento che sia stata trovata una soluzione e che la giunta si sia insediata – afferma l’ex sindaco e imprenditore di Castelraimondo – ma sarò ancora più contento quando si realizzerà pure quanto previsto per me. Spero vada tutto a buon fine. Finché non vedo non credo". Come San Tommaso. "Il mio nome circolava da circa un mese, si parlava della delega al bilancio ma non è andata così – aggiunge –. Mi auguro che la scelta sia stata fatta nell’interesse dei cittadini marchigiani. Non so ora francamente quale sarà la delega precisa per me e non mi piace discutere sulle ipotesi. Ne parlerò quando sarà realtà. Sono in attesa. Intanto ovviamente farò la mia parte come consigliere regionale. Da quello che so, dovrei rimanere capogruppo regionale della Lega". Incarico che ha avuto anche nel passato quinquennio. Marinelli non si sbottona su cosa sia andato storto durante la trattativa nelle segrete stanze, a Roma. "Non è successo niente di particolare – dichiara –, fa parte del gioco. C’è a chi va meglio e a chi va peggio". All’inizio il governatore bis Francesco Acquaroli aveva pensato a lui come assessore al bilancio, poi è scattato il derby in casa Lega con Enrico Rossi, il sindaco di Cartoceto che nella circoscrizione di Pesaro ha ottenuto 3.436 preferenze per il Carroccio, mentre Marinelli nella circoscrizione di Macerata 2.847. Nell’ambito delle trattative, i numeri hanno pesato. Non solo. La Lega, avendo portato a casa alle Regionali il 7,37% (rispetto al 27,41% di Fratelli d’Italia), non poteva ambire a più di una delega pesante: il cappello è stato messo sull’agricoltura. Rossi infatti è stato nominato vicepresidente con principali deleghe a agricoltura, urbanistica e istruzione. E a Marinelli, che comunque gode della stima del presidente Acquaroli, non resta che stare in "panchina" in consiglio regionale e attendere l’assessorato allargato nel 2026.