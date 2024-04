Marinelli scende in campo stavolta con Bravi e Pd

"Mi candido nel Pd per sostenere Antonio Bravi a sindaco di Recanati". Andrea Marinelli, già assessore alla Cultura nel primo mandato della giunta Fiordomo sino a ricoprire il ruolo di consigliere di opposizione nella giunta Bravi, ufficializza la sua scesa in campo in queste elezioni amministrative. "Fino a 5 o sei mesi fa - afferma - non era neppure pensabile una scelta del genere per motivi personali e di salute. Oggi le cose sono cambiate e sono entrato direttamente nella competizione dando una mano anche alla formazione delle liste. Impegno che dovrà condividere anche con la recente nomina a commissario del Pd di Porto Recanati dopo le dimissioni del segretario e dell’intero direttivo". Non è la prima volta che è chiamato al compito di ricomporre i cocci del partito nella cittadina rivierasca. Intanto mette le cose in chiaro replicando a chi sostiene che il centrosinistra a Recanati si è diviso ancora una volta come 5 anni fa. "La sinistra è più unita che mai - precisa Marinelli - perché il raggruppamento che si ritrova intorno a Fiordomo dichiara esso stesso di non appartenere più a nessuna espressione di partito ribadendo la sua dimensione apartitica, quindi totalmente civica". Lui non crede che le campagne elettorali siano una contesa fatta a colpi di fioretto, per cui non si risparmia quando deve affondare e lo fa scegliendo il suo bersaglio di oggi, Francesco Fiordomo, che sostiene che Recanati deve subire una scossa e una rinascita. "Quando parlo con la gente in questi giorni, i problemi più ricorrenti che emergono sono le buche nelle strade e la cura del verde. Guarda caso, sono problemi che rientrano proprio nelle deleghe che sino a poco fa, come assessore ai lavori pubblici nella giunta Bravi, facevano capo proprio a lui. Oggi Fiordomo si candida a sindaco in antagonismo con Bravi e promette la rinascita della città per fare quello che lui, quando ne aveva l’opportunità, non ha fatto. Ecco, siamo al paradosso dei paradossi". Marinelli infine rivela che sta lavorando ad un progetto che spera, anche in caso che siano altri a governare la città, sarà portato avanti. È quello di far ottenere per Recanati e Loreto il riconoscimento da parte dell’Unesco di patrimonio culturale e spirituale dell’umanità. "E’ per questo che mi sono incontrato già diverse volte con il sindaco della città mariana, Moreno Pieroni".

Asterio Tubaldi