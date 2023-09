Marinelli: "Soluzione trovata per la palestra della primaria di Recanati"

Ci mancava proprio questa: un consigliere di opposizione che risponde stizzito a una interrogazione di un suo collega di minoranza. La maggioranza, naturalmente, ringrazia, Andrea Marinelli, capogruppo consiliare del Pd, che dal 2019 siede fra i banchi dell’opposizione, rimprovera a Benito Mariani della Lega di giungere fuori tempo massimo nel sollevare il problema della mancanza di una palestra per fare educazione fisica nella scuola primaria di Pintura del Braccio. "Premesso che mi trovo perfettamente d’accordo con il fatto che una soluzione andasse trovata – scrive Marinelli – quello che mi sorprende è che l’interrogazione esca proprio quando era stata fissata una riunione tra dirigente, sindaco e rappresentanti dei genitori dove sarebbe stata presentata la proposta risolutiva alla quale si sta già lavorando da mesi e per la quale tutte le parti hanno profuso un impegno encomiabile". Infatti, proprio domani mattina (oggi per chi legge ndr), si discuterà la possibilità per la scuola di utilizzare spazi esterni con l’impegno dell’amministrazione comunale a farsi carico economicamente del trasporto degli studenti. Questa concomitanza di eventi, per Marinelli, svuota di fatto la polemica sollevata dalla lega. "La passione politica è sempre apprezzabile e dalle dichiarazioni del consigliere Mariani questa emerge chiaramente – conclude la sua nota il consigliere del Pd –, ma allo stesso tempo lascia di stucco il fatto di come si possa montare un capo d’accusa quando si sa perfettamente che la controparte ha già in mano la soluzione. Da parte mia ritengo che le polemiche politiche possano essere uno strumento anche utile per risolvere i problemi, ma quando sono solo fini a sé stesse rappresentano il punto più basso verso il quale il dibattito politico si possa spingere".

ast. t.