Marino con il maestro: "La scienza commuove come la poesia"

"Anche gli scienziati, a modo loro, scrivono poesie. Utilizzano un linguaggio fatto di matematica e relazioni logiche, ma con questo linguaggio sono anche loro in grado di creare bellezza. Uno scienziato dipinge ritratti del mondo, e non c’è niente di più umano di questo. Anche la scienza può essere commovente". Sono state alcune delle parole dello studente Unicam di fisica Antonino Marino (nella foto) nel ringraziamento al professor Giorgio Parisi, prima della proclamazione. "E così noi studenti siamo qui per imparare da chi ci ha preceduto – ha continuato –. E forse arriveremo anche noi un giorno a scrivere poesie fatte di equazioni. In attesa di quel giorno ci ispiriamo a loro: ai grandi poeti esploratori del nostro tempo. Parisi è uno di questi, un esploratore, un artista della scienza". Il presidente del Consiglio studentesco Yari Ferroni, invece, ha aperto i saluti. Questi ha definito il Pnrr come un "sogno", per gli importanti finanziamenti europei. "Anche i sogni hanno le loro responsabilità e oggi ognuno di noi ha una grande occasione. Occorre mettere insieme fantasia e ragione. Cultura, istruzione e ricerca sono indissolubilmente legate. Ma spesso rappresentano il fanalino di coda nella spesa pubblica". Ferroni ha poi ricordato la macchina della solidarietà di Unicam nell’accogliere le studentesse ucraine, anche grazie alla vicepresidente Jessica Piccioni per il loro inserimento. "Investire nella scuola e nell’università – ha aggiunto la rappresentante del personale tecnico e amministrativo Catia Re – è un segnale di lungimiranza economica e culturale, che trasmette fiducia alle nuove generazioni".

l. g.