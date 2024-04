Marinsalta presenta ’Di me in me’. Un viaggio per scoprire noi stessi

È uscito ’Di me in me’ la prima opera di Laura Marinsalta, un percorso evolutivo tematico utile a tutti. Laura Marinsalta è un’insegnante di sostegno di scuola dell’infanzia, una danzatrice e un’operatrice olistica. In questa prima opera raccoglie il frutto del suo percorso di consapevolezza e lo dona agli altri. Il libro è edito da Doppia Effe editors. "’Di me in me’ – fa sapere la stessa autrice del volume –: è un viaggio evolutivo di scoperta e di riscoperta di noi stessi. Il libro è anche uno strumento di consapevolezza e di presa di coscienza di chi si è realmente. Questo è uno strumento prezioso per dare voce alla magnificenza che ognuno di noi ha dentro di sé. Cogli il ’segno’ e continua questo magico percorso".

La curatrice LuNa (Lucia Nardi) riferisce: "Curare questo libro è stato assecondare il ritmo libero del mare, perché la nostra voce interiore (come l’onda) può giungere forte e potente o calma, senza smettere mai di cantare".

L’autrice confessa: "Presentare e parlare del mio libro ’Di me in me: la parola che nasce dall’anima’; per la prima volta agli altri ha suscitato una serie di sensazioni. L’emozione, però, che più ho vissuto è stata la gioia connessa alla sensazione di sentirmi libera di esprimere la mia ’trasformazione’; avvenuta nel tempo, che ha portato e continuerà a portarmi verso un’evoluzione piena. In questo cammino il dolore è stato ’strumento sacro’ per la guarigione di ogni parte di me e per il riconoscimento prezioso della mia luce; quella luce, che ad oggi, è dono vivo. Come affermo nel mio libro: ’Conosci i tuoi dolori, le tue fragilità, le tue ali, le tue avventure più singolari. Puoi ridere di te, confortarti, assaggiare che sapore avrà la tua giornata oggi. Sei presente. Sei vivo. Se’".

La prima presentazione del libro si è tenuta nella libreria Catap insieme a LuNa e con la dottoressa Sehdev e ha riscontrato un buon successo. Continuerà il tour di presentazioni dell’opera, anche con laboratori e momenti di confronto. Il libro è presente su Amazon, nella libreria Catapa, da Del Monte di Macerata o richiedendolo direttamente all’autrice.