Mario Brunello in concerto con Maria Semeraro

Mario Brunello torna a suonare a San Ginesio, dove conduce da anni due masterclass rivolte a violoncellisti italiani e stranieri, nell’ambito del progetto "I suoni dei borghi" che il maestro ha fortemente voluto dopo il terremoto. Giovedì, alle 21 nel chiostro di Sant’Agostino, Brunello in concerto con Maria Semeraro al pianoforte per una serata che vede in programma la sonata "The Roots" scritta da Ezio Bosso proprio per lui. Prenotazione obbligatoria (prenotazioneamicimusica@gmail.com), biglietto di cortesia 2 euro.