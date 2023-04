Mario Lazzari morto, Tolentino in lutto: "Ciao cuore del Cremisi”

Tolentino (Macerata), 19 aprile 2023 - Il mondo del calcio piange Mario Lazzari, gloria del Cremisi (centrocampista) e attuale vicepresidente dell’Unione sportiva Tolentino. Si è spento ieri sera, all’età di 77 anni. “Ciao Mario. Ancora ricordo quel mattino di fine maggio di dieci anni fa quando ti venni a chiedere di arruolarti per far rinascere il nostro Tole”, ha scritto il presidente dell’Us Tolentino Marco Romagnoli. “Ciao Mario, cuore cremisi”, è il saluto di tutta la società. Il funerale è fissato per domani pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia di San Catervo, muovendo dalla sala del commiato Terracoeli. Lascia la moglie Patrizia, la figlia Alessandra e i nipotini.