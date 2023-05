Mario Merlini morto a Tolentino, non ce l’ha fatta l’85enne vittima dell’incidente col trattore

Tolentino (Macerata), 23 maggio 2023 – Purtroppo è morto l’85enne di Tolentino che ieri era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona dopo l’infortunio col trattore, mentre lavorava il terreno vicino casa, in zona contrada Cisterna. Si tratta di Mario Merlini. Si è spento ieri sera, a Torrette. Non è stata ancora fissata la data del funerale; prima verrà eseguita l’autopsia.

Lascia la moglie Anna Maria e due figli, Rita e Andrea, oltre agli adorati nipoti. Faceva parte della confraternita di San Catervo. La comunità si stringe forte alla famiglia. Sul posto dell’incidente erano intervenuti 118 e carabinieri. Per cause ancora da chiarire, Merlini aveva perso il controllo del mezzo, che era scivolato su un dosso.