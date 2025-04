Mario Morgoni a Roma per il dialogo con il Turkmenistan

Dialogo, fiducia, pace e sicurezza sono state le parole chiave usate nel corso della conferenza internazionale che è stata organizzata, nei giorni scorsi, a Roma dall’ambasciata del Turkmenistan in Italia e dall’Istituto italiano per l’Asia, presieduto dall’ex deputato portopotentino Mario Morgoni. L’ambasciatore del Turkmenistan, Toyly Komekov, ha rivolto "un invito e un appello a tutti gli Stati ad avviare un lavoro congiunto per l’attuazione delle idee di pace e di fiducia. Oggi il mio paese e l’Italia promuovono il dialogo: apprezziamo moltissimo il sostegno e l’attenzione allo sviluppo della neutralità permanente, vorrei ringraziare il governo italiano per sostenere la politica estera del Turkmenistan".

Il viceministro degli esteri, Edmondo Cirielli, ha ricordato che "l’Italia ha cercato, in questi due anni, di riprendere e rilanciare i rapporti lungo la Via della seta, sia nel Caucaso, sia in Asia centrale e verso la Cina. Siamo il terzo partner commerciale di tutta l’Asia centrale dopo Cina e Russia". Anche il viceministro degli esteri del Turkmenistan, Ahmet Gurbanov, ha ribadito che "l’Italia è diventata il maggior partner commerciale europeo del Turkmenistan: il volume degli scambi commerciali ha superato la cifra di 1,6 miliardi in euro nei vari settori di energia, trasporti, industrie tessili, agricoltura e commercio".

Al termine dell’incontro, Mario Morgoni ha confermato il proprio l’impegno per continuare a "coltivare relazioni con i Paesi dell’area asiatica con l’obiettivo di favorire rapporti di collaborazione e di cooperazione, in particolare con il Turkmenistan".