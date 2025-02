Mario Pazzarelli saluta il Comune: "Un onore portare il gonfalone"

"Mi sono rimasti nel cuore i sindaci, i consiglieri comunali e le cerimonie in cui ho portato il gonfalone di Macerata cercando di farlo sempre nel migliore dei modi, sapendo di rappresentare la città". Mario Pazzarelli, 65 anni il 4 marzo, è andato in pensione lasciando un bel ricordo. "Ha dimostrato ogni giorno – ha scritto il sindaco Sandro Parcaroli nella sua pagina Facebook – la dedizione e l’attaccamento alle istituzioni ma, soprattutto, le grandi doti umane". Il 19 settembre 1988 è stato il primo giorno di lavoro in Comune. "Sono entrato come netturbino, prima – racconta – avevo lavorato in una fornace e poi in un’azienda di infissi. Quando è stata creata la Smea c’è stata la possibilità di scegliere essendoci quattro posti disponibili nel settore amministrativo. Il 7 gennaio 1997 sono stato assegnato all’ufficio stampa, poi sono passato alla segreteria del sindaco". Ne ha visti sfilare di sindaci. "Il primo è stato Carlo Ballesi, quando sono andato a lavorare nella sede centrale c’era Gian Mario Maulo, quindi Anna Menghi, il commissario prefettizio Giuseppe Colli, Giorgio Meschini, Romano Carancini e Sandro Parcaroli". Poi c’è stata la lotta con il Covid. "Ho rischiato di morire, ma ce l’ho fatta – ricorda – grazie alla forza di volontà, ma soprattutto all’aiuto di medici, infermieri, colleghi e familiari. La malattia mi aveva annientato: non mangiavo e non camminavo. Mia moglie mi diceva che i colleghi avevano chiesto mie notizie. L’affetto e la vicinanza mi hanno dato una forza incredibile". Col tempo è tornato quello di prima. "Mi sono commosso quando ho portato di nuovo il gonfalone in una cerimonia, mi sembrava impossibile ricordandomi immobile a letto. Ha fatto il miracolo la vicinanza dell’amministrazione, dei consiglieri comunali, dei colleghi". I colleghi, un altro bel capitolo. "Ancora oggi porto nel cuore Mario Monachesi, poi ci sono Sandro Cipolletti, Sergio Palmieri, Gigi Staffolani, Matteo Carancini, un compagno di viaggio tosto da cui c’è solo da imparare, Rossano Appignanesi". Venerdì in Comune ci sarà il saluto della città a Pazzarelli. "Ho invitato pure i medici Emanuele Iacobone, Salvatore Alborino e Anna Monaco, responsabile del Covid center". Sarà un abbraccio collettivo di colleghi, sindaci, consiglieri comunali che lo ringrazieranno per quanto fatto.