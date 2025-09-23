Mario Ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi

Macerata, 23 settembre 2025 – Colpito da un albero, muore sotto gli occhi della moglie. Tragedia nei campi in contrada Rotacupa a Macerata. A perdere la vita è Mario Ramadori, 78 anni. Il dramma si è consumato attorno alle 18.30 di ieri. Stando alle prime ricostruzioni, Ramadori – pensionato dopo una vita di lavoro in un’azienda agricola del posto – si era recato con un piccolo trattore assieme alla moglie Ivana in un terreno vicino alla sua abitazione in contrada Rotacupa, per raccogliere della legna da ardere. Non riuscendo a recuperare da solo dei tronchi, l’anziano avrebbe chiesto aiuto a un operaio di un’azienda agricola che stava lavorando nelle vicinanze con un trattore più grande. E sarebbe proprio mentre i due stavano spostando dei pezzi di legna che sarebbe avvenuta la tragedia.

Per circostanze ancora da chiarire, Ramadori sarebbe stato colpito da un albero proprio sotto gli occhi della moglie. Le condizioni dell’anziano sono subito apparse disperate: è partita la chiamata al 118 che è arrivato sul posto con l’ambulanza, ma per il 78enne non c’è stato nulla da fare. Inizialmente era stata allertata anche l’eliambulanza, che però ha fatto rientro ad Ancona senza poter soccorrere nessuno. Sul posto anche i vigili del fuoco di Macerata, che hanno messo in sicurezza la zona.

Sotto choc sia la moglie di Ramadori, portata in ospedale, che il giovane operaio agricolo che stava cercando di aiutare la coppia di anziani. Sul luogo dell’incidente sono arrivati prima i carabinieri di Macerata e poi il personale dello Spsal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ast 3, per gli accertamenti del caso: si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, che presenta ancora alcuni punti poco chiari. I primi rilievi sono andati avanti con il calare del buio. Sul posto sono arrivati anche il figlio della vittima, Paolo (Ramadori aveva anche una figlia, di nome Paola), e l’avvocato Gabriele Cofanelli, che assisterà l’operaio dell’azienda agricola.