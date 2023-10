Marketing e imprese. Aperte le iscrizioni ai corsi dell’Its

Diventare esperti di marketing e internazionalizzazione delle imprese è ancora possibile. Sono ancora aperte, infatti, le iscrizioni ai corsi biennali post diploma di "ITS Tecnologia e Made in Italy", la scuola ad alta tecnologia che a Recanati presenta il corso "Design e product management’": un biennio costruito ad hoc con le imprese e le Università del territorio per formare i futuri protagonisti dei settori strategici dell’economia marchigiana. I corsi della durata di due anni prevedono un esame finale che consente di acquisire il titolo di specializzazione tecnica superiore di valenza nazionale, equiparabile al V° livello del quadro europeo delle qualifiche. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo presente sul sito www.its4puntozero.it.