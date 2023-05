Marketing territoriale Ne parlerà Monachesi

Giovedì, dalle 15 alle 19, il teatro comunale Italia di San Severino ospita, nell’ambito del percorso di formazione avanzata per l’innovazione di servizi, processi e modelli organizzativi rivolto a volontari e operatori del terzo settore, cultura e territori il seminario "Progettazione e marketing territoriale". L’incontro sarà tenuto da Alberto Monachesi, progettista di marketing territoriale, giornalista e docente, esperto di comunicazione, specialista in coaching territoriale, co-founder di Imagina sas, titolare del brand-ombrello Tipicità, che promuove le Marche in Italia e nel mondo. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e adesioni [email protected]