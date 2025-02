Marko Miletic e Shinnosuke Inugai aprono oggi le "Serate musicali"

Prende il via oggi alle 18, al Centro mondiale della poesia, l’11esima edizione delle "Serate Musicali", la stagione concertistica organizzata dalla Civica Scuola di Musica "Gigli" e dall’amministrazione comunale (biglietto 5 euro). A inaugurare il ciclo di concerti sarà il duo Marko Miletic (foto) al violoncello e Shinnosuke Inugai al pianoforte che proporrà la sonata di C. Debussy, l’Elegie op. 24 di G. Fauré, Habanera e Kaddisch di M. Ravel, la Sonata op. 119 di S. Prokofiev e l’Hungarian Rhapsody di D. Popper.

Miletic è una delle figure di spicco del panorama musicale balcanico, professore all’Accademia delle arti di Novi Sad, direttore artistico della Camerata Novi Sad e curatore per la musica classica della Fondazione Novi Sad 2022 Capitale europea della cultura. Si è esibito come solista con diverse orchestre europee ed ha tenuto recital e concerti in numerosi paesi e con artisti di fama mondiale.

Inugai, nato in Giappone, ha iniziato i suoi studi musicali nel 2000 e si è esibito davanti all’imperatore giapponese nel Palazzo Imperiale; è stato vincitore di premi in numerosi concorsi nazionali e internazionali, e oltre a numerosi recital di pianoforte in Giappone, Europa e nel mondo arabo, fa apparizioni come solista con rinomate orchestre.