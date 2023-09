Martedì dell’arte a Civitanova: Stefano Papetti su Virgo Lactans

Oggi, alle 18, al cineteatro Cecchetti di Civitanova, appuntamento con il professore Stefano Papetti, nell’ambito della diciassettesima edizione dei ’Martedì dell’Arte’, la rassegna organizzata dall’associazione Arte con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. In questo secondo incontro, il professor Papetti relazionerà su "Virgo Lactans. L’iconografia della Madonna del latte fra XIV e XVI secolo". Il programma della nuova edizione si articola in 28 lezioni sulle più svariate discipline scientifiche e culturali, con otto ospiti che si alterneranno fino ad aprile 2024. Anche quest’anno, la partecipazione agli incontri verrà riconosciuta dal Miur come corso formativo, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, al foyer del Cecchetti, sarà possibile visitare la mostra dell’artista Agostino Cartuccia fino al 15 ottobre. Ingresso gratuito.

Per informazioni 339.7439458.