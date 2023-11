’Martedì dell’Arte’ al Cecchetti con Roberto Mancini

Il professor Roberto Mancini continua il suo ciclo di lezioni alla 17esima edizione dei ’Martedì dell’Arte’, l’ormai tradizionale evento curato dall’associazione Arte con il patrocinio del Comune e dell’Azienda dei Teatri. Mancini tornerà martedì alle 18 al cine-teatro Cecchetti (ingresso libero). Il tema di questo incontro, prende il titolo ’Tommaso: la ragione e la fede’. Il programma della rassegna si articola in 28 lezioni sulle più svariate discipline scientifiche e culturali. La nuova stagione vedrà salire in cattedra otto ospiti di altissimo profilo, sSono Evio Hermas Ercoli, Stefano Papetti, Roberto Mancini, Vincenzo Ruggiero, Alessandro Delpriori, Mauro Perugini, Paola Ballesi, Roberto Cresti. Ingresso gratuito. Per informazioni 339.7439458