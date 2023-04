Martedì è in programma il consiglio comunale Al voto il bilancio di previsione per il 2023

Dopo la seduta consiliare di lunedì scorso, in cui la maggioranza di centrodestra ha salvato Fausto Troiani respingendo la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il presidente del consiglio comunale, si torna in aula martedì sera. Stringono i tempi per il voto al bilancio di previsione 2023 che l’amministrazione Ciarapica porta in discussione e al voto. I conti di quest’anno muovono sulla carta 143.000.000 euro con la previsione di opere pubbliche di 76.000.000 euro, ipotesi questa irrealistica. E mentre scatta l’allarme a livello nazionale per il rischio di non riuscire a predisporre per tempo i progetti necessari a portare a casa i fondi del Pnrr, a Civitanova sono state inserite nel bilancio 2023 otto opere coperte dai finanziamenti del Pnrr e del Pnc, il Piano nazionale investimenti complementari finalizzato a integrare il Pnrr. Nella lista figurano palazzo Ciccolini (2.685.000 euro), l’ampliamento della mensa della scuola materna Scoiattolo (327.000 euro), il comparto Trieste (5.500.000 euro), la riqualificazione dell’asilo nido Cavalluccio (1.100.000 euro), nuovo asilo San marine (2.268.000 euro), la riqualificazione dell’asilo nido di via Saragat (910.000 euro), il nuovo asilo di Fonte San Pietro a Civitanova Alta (1.008.000 euro), il nuovo asilo nella zona della ex Micheletti (1.244.000 euro).