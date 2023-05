Martedì i funerali di Fabrizio Seri

È stato fissato per martedì alle 15.30, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Passo San Ginesio, l’ultimo saluto al 53enne Fabrizio Seri. Lo scorso 21 aprile aveva avuto un incidente sul lavoro a Sant’Angelo in Pontano, in un cantiere edile: era caduto da una scala. Purtroppo, dopo una settimana, il 28 aprile, non ce l’aveva fatta. Ieri è stata effettuata l’autopsia all’ospedale Torrette di Ancona. Fabrizio lascia la moglie, due figli e due sorelle. Domani pomeriggio la salma sarà portata alla casa funeraria Pietas.