Martedì sciopero dei lavoratori nelle strutture del gruppo Kos

Torneranno a scioperare i lavoratori del gruppo Kos, attivi nelle strutture sanitarie tra Porto Potenza e Montecosaro. Infatti, i sindacalisti John Palmieri (Fp Cgil), Mariella Mazzalupi (Cisl Fp) e Marcello Evangelista (Uil Fpl) annunciano che una nuova manifestazione di protesta si svolgerà martedì, alle 15, davanti all’Istituto Santo Stefano. I tre sindacati, in un comunicato stampa, affermano che dopo aver "recepito l’invito della Prefettura a percorrere tutte le vie negoziali per dare risposta alle legittime istanze dei lavoratori, confermano lo stato di agitazione. Sottolineiamo come sino all’ultimo si sia lavorato per evitare la rimodulazione dei piano di lavoro, con diminuzione del personale infermieristico e Oss nella struttura Rsa di Montecosaro, ma nonostante la proposta di sospendere l’attuale assetto lavorativo per discutere i piani di lavoro e le attività coerenti con i nuovi orari, la direzione del gruppo Kos è stata ferma nella sua posizione, contraria alla volontà dei lavoratori. Analogamente la carenza di personale – aggiungono ancora i sindacati -, in primis quello di fisioterapia mette a forte rischio il piano ferie estivo dei lavoratori dell’Istituto Santo Stefano, i quali a causa di un piano assunzionale pressoché inesistente, stanno maturando residui ferie e surplus orario in continua crescita. In attesa di conoscere gli esiti delle ispezioni in corso del settore accreditamento della Regione, nonché dell’ispettorato del lavoro, abbiamo indetto la manifestazione di protesta".