Martedì Sferisterio illuminato di verde

Lo Sferisterio si illumina di verde, martedì, per la Giornata mondiale della salute mentale. Il tema scelto per il 2023 è "Mental Health is al Universal Human Right", la salute mentale è un diritto universale. L’amministrazione comunale ha aderito alla campagna concedendo il patrocinio all’iniziativa. "Garantire l’accesso ai servizi di salute mentale deve essere una responsabilità condivisa" commenta il vice sindaco Francesca D’Alessandro".