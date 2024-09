Martello pneumatico rubato finisce in vendita sul web: una denuncia

Stava navigando su internet quando, su un sito, si è imbattuto nell’annuncio di vendita del martello pneumatico che era stato rubato pochi mesi prima dalla ditta in cui lavorava. Per questo l’operaio maceratese si è rivolto alla polizia che, grazie a un agente che si è finto acquirente, ha incastrato un 25enne straniero, poi denunciato per ricettazione. I fatti risalgono al 19 luglio quando, l’incaricato di una ditta edile aveva denunciato il furto di alcuni attrezzi, avvenuto nel corso della precedente nottata all’interno di un cantiere di Macerata, dal quale erano stati rubati due martelli pneumatici, un avvitatore e una batteria di ricambio per quest’ultimo attrezzo, per un valore di circa 2.800 euro.

Alcuni giorni fa, lo stesso operaio si è imbattuto nell’annuncio di vendita di un martello pneumatico che, dalle foto, si è poi scoperto essere quello rubato pochi mesi prima nel cantiere. Martedì scorso, quindi, l’operaio è tornato in Questura dove, i poliziotti della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico, hanno deciso di predisporre un servizio con uno dei poliziotti che, dopo aver contattato il venditore, si è finto interessato all’acquisto, previa visione dell’attrezzatura messa in vendita.

Così è stato organizzato un appuntamento durante il quale il venditore, un 25enne straniero in regola con il permesso di soggiorno, ha accompagnato il finto acquirente al quarto piano di un appartamento in fase di ristrutturazione. A questo punto, dopo aver verificato che il martello pneumatico era quello rubato, altri poliziotti sono intervenuti nell’abitazione per procedere a una perquisizione, da cui sono stati recuperati anche il resto dell’attrezzatura rubata, poi restituita al legittimo proprietario.