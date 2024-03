Martin: "La canzone d’autore a Musicultura ha la migliore ribalta"

Il messinese Delvento, all’anagrafe Carmelo Genovese nato nel 1993, con i brani "Inferno rosa" e "Tetto del mondo" si è aggiudicato la Targa Banca Macerata, il premio del pubblico assegnato lunedì sera alle Audizioni live di Musicultura grazie ai voti dei presenti al Teatro Lauro Rossi e a quelli dei social. Il premio è stato conferito da Graziano Leoni, rettore dell’Università di Camerino, e da Lucia Rocchetti, direttrice della sede Banca Macerata di Tolentino. Alla serata hanno partecipato anche Roncea, la catanese Anna Castiglia, Viola Violi di Grosseto, i Malamore di Lecce e il portopotentino Michelangelo Martin, all’anagrafe Michelangelo Cingolani nato nel 1997 a Civitanova.

"Al teatro Lauro Rossi ho avvertito una bella sensazione". È quanto dice Martin. "Innanzitutto – aggiunge – non capita spesso di suonare in un teatro così bello, soprattutto ho avuto l’impressione di essere nel posto giusto grazie a un ambiente favorevole per la canzone d’autore, in cui c’è molta attenzione per il testo e la musica". Sul palcoscenico del teatro ha proposto due pezzi. "Ho deciso di cantare ’Trittico’ – spiega – perché ha una scrittura molto particolare in cui parlo della creazione di un’opera d’arte e ritengo che fosse il contesto ideale per proporla. Poi ho cantato ’Trame’ che, nel mio piccolo, è un pezzo forte e quando lo propongo nei live fa breccia nella gente perché è immediato". Tra l’altro Martin ha inciso nel 2022 il disco dal titolo ’Trame’ registrato tra Italia e Francia. "Per questo album – ricorda – sono stato a Londra e a Bristol, ma anche in un’isola della Francia dove viveva il mio produttore Howie B, lo stesso degli U2 e di Bjork". Martin spiega come è riuscito a entrare in contatto con questo produttore scozzese. "L’ho conosciuto grazie al civitanovese Fabio De Santis, così gli ho spedito alcune tracce che hanno spinto Howie D a sposare tutto il progetto che ha dato vita all’album ed è nata una collaborazione". Questa unione sta per dare vita anche a un altro lavoro. "Venerdì uscirà "Annie & Mikie", un altro mio singolo che farà parte di un album".

Da Porto Potenza il giovane Martin si è trasferito a Milano. "Adesso ritorno su dopo questa bella parentesi nelle mie Marche, a Milano ho in cantiere alcuni live nei vari locali della città. Tornerò però in estate per cantare nella zona". La passione per la musica accompagna da sempre Martin. "Da piccolo ho chiesto a mamma di andare a lezione di piano, poi ho studiato altri strumenti quando ho capito che la mia strada fosse scrivere musica e testi, la composizione è stata una necessità che si è sviluppata nel tempo". La passione per la musica arriva anche dai nonni materni. "Spesso ero nello studio di nonno Pino Santandrea (pittore di Civitanova), lui e nonna avevano una grande passione per la musica".

Dopo la bella serata di ieri con la presenza quale ospite di Piero Pelù, mebro del Comitato artistico di garanzia di Musicultura, stasera al teatro Lauro Rossi proseguono le audizioni live dell’edizione 2024, saliranno sul palco Veri di Pesaro, Francesco Faggi di Forlì, Nyco Ferrari di Milano, Eda Mari di San Lucido, Ardo di Vasto e Marco Boccuto di Monza.