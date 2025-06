Martina Boezio canta Buonanotte: "Una carezza alla me del passato"

Scavare dentro sé stessi per ritrovare la luce e la serenità, imparare a bastarsi e prendersi cura delle proprie emozioni. È l’invito mosso da "Buonanotte", il nuovo brano della cantautrice Martina Boezio distribuito dall’etichetta Cosmophonix. Classe 2001, originaria di Staffolo ma adottata dalla città di Macerata per i suoi studi in Giurisprudenza, Boezio racconta in musica un dialogo introspettivo tra la sé del presente e la bambina del passato, tra ricordi e coraggio.

Boezio, come nasce "Buonanotte"?

"Il brano nasce dal ricordo che ho del periodo di fine medie e inizio superiori, quando ho cominciato a provare un sentimento di mancata appartenenza e giudizio costante da parte di chi avevo intorno. In qualunque ambito mi esponessi non mi sentivo adeguata. È stata un’esperienza che nel tempo mi ha portato a una chiusura nei confronti degli altri e forse anche verso me stessa, impedendomi per un po’ di conoscermi a fondo. Con questo brano la me del presente tende una mano alla me del passato, offrendole il sostegno che cercava negli altri e che non ha ricevuto. È per me una carezza tardiva, e lo vedo al tempo stesso come un gesto d’incoraggiamento per chi si sente solo".

Cosa spera di trasmettere agli ascoltatori?

"Vorrei che questo brano fosse un mezzo per creare connessioni con persone che vivono le stesse sensazioni, che l’hanno vissute o ne faranno esperienza in futuro. È così che la musica diventa interazione, uno scambio con chi ascolta. Ad oggi, mi accorgo come la nostra generazione sia molto chiusa in sé o in una cerchia ristretta di amici, tanto che diventa difficile aprirsi e creare rapporti umani sinceri con persone sconosciute. Dimentichiamo però che le emozioni sono le stesse per tutti, e possono essere la base per creare legami veri".

Perché crede sia così difficile instaurare questo tipo di rapporti?

"Le persone hanno dei bisogni che spesso non esplicitano per paura di mostrare la propria fragilità. Secondo me, invece, la vulnerabilità, la sensibilità, sono punti di forza. L’esporsi all’altro è indubbiamente un atto rischioso perché apre alle critiche e al giudizio esterno, ma permette di sentirsi molto più leggeri, quasi scrollarsi dei pesi di dosso".

C’è già stata occasione di presentare live "Buonanotte"?

"Sì. Recentemente ho cantato il brano in qualità di ospite nella tappa di Urbino del Cantagiro. È un festival che mi piace molto e conosco bene, lo scorso anno ho avuto la soddisfazione di vincere la tappa regionale e di presentare già in quell’occasione "Buonanotte" come inedito, arrivando terza a livello nazionale e ricevendo il premio per il miglior testo. Proporre questo brano davanti a un pubblico mi commuove e ne sono sempre contenta. È in questa emozione condivisa che sta il bello del portare sé stessi sul palco".