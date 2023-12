’Martini’, bocciofila e San Claudio: il Comune cerca co-gestori

Pubblicato un nuovo avviso pubblico del Comune di Corridonia per la ricerca di un soggetto qualificato, competente ed interessato alla co-gestione dell’impianto sportivo ’Sigismondo Martini’, considerando che nel precedente, entro i termini di presentazione fissati allo scorso 16 ottobre, non sono risultate pervenute candidature. La convezione avrà una durata pari a 6 anni, con scadenza fissata al 30 giugno del 2029 e comprende la gestione del campo di calcio, di allenamenti e la pista di atletica, poiché tra gli intenti dell’Amministrazione comunale sono quelli di soddisfare l’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, promuovere l’avviamento dei giovani alla pratica sportiva e la sua più ampia diffusione tra particolari categorie di soggetti tra cui diversamente abili ed anziani, fare in modo che la struttura diventi luogo di ritrovo e partecipazione a tornei e gare sportive e favorire lo sviluppo e la diffusione dell’associazionismo sportivo. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate riconosciute dal Coni e federazioni sportive nazionali, ed a carico del Comune saranno previsti tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria, quelli di manutenzione ordinaria di natura eccezionale, ovvero che richiedano l’impiego di macchine operatrici in dotazione agli uffici comunali e la la verifica periodica degli idranti e degli estintori. Oltre a ciò, l’Ente è alla ricerca di una altro co-gestore per il bocciodromo comunale sito in via Costantinopoli e per l’impianto sportivo di San Claudio, il quale comprende due campi da calcio in erba naturale insieme ad una altro campo polivalente in erba sintetica.

d. p.