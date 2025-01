Marzetti: "Lo stadio è fatiscente. Questa può essere un’occasione"

"La proposta di spostare il Polisportivo genera perplessità e contrasti comprensibili, ma ritengo che non debba essere liquidata in quattro e quattr’otto, ma valutata alla luce di diversi fattori". Sergio Marzetti, ex assessore nelle giunte Marinelli e Mobili, non chiude la porta all’ipotesi e alla politica, alla tifoseria rossoblù e ai cittadini propone "non diciamo no solo per prevenzione, istinto e affezione. Conta che la scelta sia fatta conoscendo nei dettagli l’intero progetto, per poi discuterne con le parti interessate e arrivare a una decisione il più possibile condivisa". E invita a tenere presenti "innanzitutto le condizioni dello stadio, fatiscente nelle strutture murarie e nel tappeto verde. Lo stato del campo di gioco è pietoso, precario anche quello delle tribune, gradinate e spogliatoi. Il Comune non ha le capacità finanziarie per intervenire. Che sia il privato a farlo è un’opportunità da cogliere al volo, a meno che non ci siano condizioni avverse". Da queste premesse per Marzetti occorre partire, "ma è bene che l’amministrazione coinvolga tifoseria e cittadini, illustrando il progetto, e faccia conoscere la società proponente, dopo aver verificato la sua potenzialità finanziaria e la capacità di portare a termine il progetto". Definisce "essenziale la scelta dell’area dove realizzare il nuovo stadio con tutte le attività connesse. Scelta non facile, ma è nelle difficoltà che bisogna avere coraggio" e ammonisce a non perdere l’occasione "perché Civitanova ne ha perse già diverse. Si pensi all’ippodromo Mori, quando al proprietario furono frapposti ostacoli d’ogni tipo con grave danno suo e per l’economia della nostra collettività. La storia peraltro viene in soccorso di chi in passato ha dimostrato di avere coraggio. Negli anni Settanta ne servì molto per spostare il mercato settimanale dalla domenica al sabato. Ci furono proteste e minacce, ma si rivelò una scelta azzeccata".