Maschere e carri in centro. E martedì giochi per i più piccoli

Oltre 700 persone in maschera e 18 gruppi sono attesi oggi per la festa di Carnevale, al via dalle 15.30 nel centro di Civitanova. La giornata è stata organizzata dal Comune con le Tate Junior e tante altre realtà locali.

Sfileranno il Corpo bandistico della Città di Civitanova, Gruppo Italia, parrocchia di Santa Maria Apparente, Spazio Hip Hop Zona 14, Cag "Chi la fa l’aspetti" della parrocchia San Carlo Borromeo, Comitato Cea Fontespina, Sentinelle del mattino, Nura danza, parrocchia San Marone, Circolo Acli Ludoteca Giada, Roller, parrocchia San Giuseppe e Unitrè, Li Matti de Montecò, Aemme Studio Danza (Fermo), Quartiere Sant’Andrea (Monte Urano), Oratorio Cristo Re dell’Unità pastorale San Pietro e Cristo Re, quartiere Cretarola (Porto Sant’Elpidio), Koreos Majorettes (Morrovalle).

I gruppi mascherati lungo Corso Umberto I offriranno performance artistiche, mentre piazza XX Settembre inizierà ad animarsi con il dj Set degli Spaghetti a Detroit. Alle 16 la sfilata dei gruppi mascherati, da corso Umberto I fino a piazza XX Settembre. A seguire il grande concerto degli Spaghetti a Detroit. Alle 18 la premiazione dei gruppi, gran finale alle 19.30.

Inoltre, anche quest’anno il Comune dedica un giorno esclusivo al Carnevale per i più piccoli. Sarà una festa aperta a tutti i bambini e alle famiglie, realizzata dall’assessorato al turismo e alla cultura con l’assessorato politiche sociali e in collaborazione con l’Anffas, Le Tate e Radio Linea. Martedì dalle 15, l’area del Lido Cluana ospiterà laboratori creativi, animazioni, truccabimbi, sculture di palloncini e tanta musica per intrattenere i bambini in allegria.

Gli attori protagonisti del pomeriggio con le tante attività sono Spazio Hip Hop; la coop Il Camaleonte con il Servizio Sollievo, Nura Danza, Il Faro con la coop Kalimera, il Centro per la famiglia, il circolo Acli con la Ludoteca Giada, l’associazione Le Tate e l’Anffas che supporta l’iniziativa e accompagnerà alla festa i propri iscritti. Per questa speciale occasione della festa per i bambini, il parco giochi di Carnevale allestito al Lido Cluana sarà fruibile al prezzo di 1 euro a biglietto.