Maschere e corteo, conto alla rovescia per il Carnevale

È al lavoro la macchina organizzativa del Carnevale tolentinate. L’amministrazione sta definendo i dettagli del programma per tre diversi appuntamenti: la serata riservata ai giovani sabato primo marzo, l’evento clou di domenica 2 per tutte le età e la festa dedicata ai bambini il 4 marzo. Anche quest’anno, nel parcheggio delle piscine comunali, sarà allestita una struttura coperta e riscaldata per ospitare le manifestazioni. Mentre la domenica, in piazza della Libertà a partire dalle 14.30, ci sarà l’evento promosso dall’associazione Ponti del Diavolo, con la partecipazione di tanti gruppi mascherati. Non mancheranno musica live, animazione e corteo. Vista l’ampia partecipazione già preannunciata, si sta valutando se ampliare il percorso dei gruppi. Per partecipare bisogna iscriversi scrivendo una mail a carnevale2025@comune.tolentino.mc.it".