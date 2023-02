Maschere e festa anche all’oratorio San Domenico Savio

Non soltanto in piazza, il terzo appuntamento con il Carnevale, quello del martedì grasso, avrà luogo anche all’oratorio San Domenico Savio di San Marone. Appuntamento alle 15.30 nei locali di via Seneca con la festa in maschera, musica, giochi e divertimento per bambini. Prosegue dunque l’impegno del gruppo parrocchiale di San Marone che dopo aver partecipato alla sfilata di domenica, terminata con la vittoria della stessa realtà parrocchiale guidata da don Alessio Massimi decretata dalla giuria come migliore esibizione, organizza anche un’iniziativa in casa propria per concludere in bellezza il calendario delle festività più apprezzate dai piccoli e non solo.