Maschere e giochi con "Porto... il Carnevale"

Sarà recuperata domani la terza edizione di "Porto... il carnevale" a Porto Potenza Picena, ovvero la festa in maschera per bambini che lo scorso weekend è stata rinviata a causa del maltempo. L’appuntamento inizierà alle 15 in piazza della Stazione: proprio lì ci sarà la sfilata delle maschere con l’animazione, che sarà curata dall’associazione sportiva Ritmosfera. Mentre alle 16, in piazza Douhet, ci saranno laboratori e giochi per i più piccoli con "Il mondo di Peter Pan". Negli stessi momenti, diversi artisti di strada percorreranno le vie del centro rivierasco e si esibiranno in piccoli spettacoli itineranti con Giorgio Bertolotti e Filippo Brunetti.

"Per partecipare alla sfilata, l’iscrizione delle maschere singole dovrà essere presentata domani, entro le 16 – spiegano gli organizzatori –. Mentre per la partecipazione dei gruppi e delle maschere di famiglia è necessario iscriversi entro oggi attraverso la Pro loco di Porto Potenza, al numero 0733.687927 oppure via mail, scrivendo all’indirizzo info@prolocoportopotenza.it. Affrettatevi a iscrivervi, potrete vincere i fantastici premi messi in palio".

La festa di Carnevale è stata promossa e organizzata dall’associazione commercianti di Porto Potenza, dalla Pro loco locale e dall’amministrazione comunale.