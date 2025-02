Maschere, sfilate e animazione. La guida al Carnevale in provincia

È la festa più colorata dell’anno. E in provincia, dalla costa alla montagna, ci sono tante iniziative per grandi e piccini, già da questo fine settimana. Ecco una selezione di appuntamenti per i giorni clou di Carnevale. A Macerata, domenica prossima alle 14, ai giardini Diaz va in scena la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, allietata anche dalle bande musicali Birbanda, Corpo bandistico Città di Petriolo, La Lombarda anni ‘70 di Santa Maria; madrina della kermesse sarà Matilde Brandi (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 9). Martedì 4 marzo invece Carnevale dei Bambini in piazza della Libertà dalle 15 con dolci, animazione, giochi e premi alle migliori maschere. Domenica 2 marzo a Civitanova c’è "Carnevalando". Alle 16 inizia la sfilata dei gruppi mascherati con partenza da corso Umberto I, a seguire concerto degli Spaghetti a Detroit in piazza XX Settembre. La manifestazione si concluderà alle 19.30 con un grande finale di musica e balli. Martedì grasso invece festa per i più piccoli: l’area del Lido Cluana diventerà il regno della fantasia. È in arrivo la 60esima edizione del Carnevale Passotreiese. La festa a Passo di Treia inizia giovedì grasso alle 21, al tendone in piazza Tarcisio Carboni, con il torneo di briscola, venerdì dj set Great Loco, sabato "Veglione in maschera" con la vocalist Giusi Minnozzi (alla consolle Francesco Cangiotti e dj Poldo). Domenica 2 Carnevale dei bambini con l’animazione di Le Tate Junior, lunedì 3 "Quiz Show Cervellone Marche" e gran finale martedì 4, dalle 14.30, con la tradizionale sfilata mascherata e i carri allegorici provenienti da tutta la provincia. A Urbisaglia, il 2 marzo alle 15, "Carnevale delle Antiche Rovine" con i gruppi in maschera (anche da Loro Piceno, Colmurano e Ripe San Ginesio) per le vie del paese e il concerto dei The Rhumska Lions in piazza. Party di Carnevale anche in quota, sia oggi che domenica prossima, allo ZChalet di Bolognola. A Tolentino, domenica 2 dalle 14.30, grande festa in piazza della Libertà con tanti gruppi mascherati, mentre sabato 1 veglione "Il Ponte del Diavolo in maschera" al ristorante Incontri di gusto. Martedì 4 "Carnevale dei Bambini" dalle 15 in zona Sticchi. Martedì grasso, a Sarnano, la sfilata parte alle 15 da piazza della Libertà per raggiungere, tra canti e balli, il Palazzetto dello Sport dove ci saranno i gonfiabili per i più piccoli e l’animazione di Giordano Show. A Corridonia, sabato primo marzo, il ritrovo è alle 15 con partenza della sfilata alle 15.30 dal piazzale Manlio Germozzi. A San Severino "Giovedì grasso dei bambini" al circolo Acli, dalle 16, con l’animazione di Carolina e la musica di Bmas 360°. Domenica 2 marzo "Una piazza in maschera" in piazza del Popolo dalle 15 con area giochi dedicata ai bambini. A Porto Potenza Picena sabato primo marzo, dalle 15, appuntamento con la terza edizione di "Porto…il Carnevale"; in piazza Stazione sfilata delle maschere con Ritmosfera, alle 16 in piazza Douhet laboratori e giochi con "Il mondo di Peter Pan". Per tutto il tempo artisti di strada e spettacoli per le vie del centro con l’Unicycle dream man di Giorgio Bertoletti, mentre Filippo Brunetti presenta al pubblico la Sax-Oh! Orchestra. Infine a Mogliano la festa è addirittura domenica 9 marzo, con ritrovo alle 14 al piazzale del Santuario per partire con la sfilata dei gruppi mascherati alle 14.30, tra musica, dolci, spettacoli e sorprese.